Rama Navami: ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ (ನವಮಿ ತಿಥಿ) ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಅಥವಾ 27 ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಹಬ್ಬವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯು ‘ಪ್ರತಿಪದ’ ತಿಥಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನವನ್ನು (ನವಮಿ ತಿಥಿ) ಮಹಾ ನವಮಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ನವಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅವತಾರವಾದ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ, ಮಹಾ ನವಮಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ನವಮಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಮಹಾ ನವಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ರಾಮನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ.
ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವಮಿ ಯಾವಾಗ?
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:50 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:08 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಿಥಿಯನ್ನು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, *ಉದಯ ತಿಥಿ* (ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಿಥಿ) ಆಧರಿಸಿ, ಮಹಾ ನವಮಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 27, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವಮಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರು ಈ ದಿನದಂದು *ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು* ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಈಗ, ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಚೈತ್ರ ನವಮಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಇರುವ ದಿನದಂದು ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು, ನವಮಿ ತಿಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:08 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ರಾಮ ನವಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.