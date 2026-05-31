ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ
ಜೂನ್ 2 ರಂದು ದೇವಗುರು ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ಶುಭವಾದ 'ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಐದು ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಈ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಮಾಜದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅನೇಕ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ, ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.