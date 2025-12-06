Kannada

ಶುಭ ಸಂಯೋಗ

2026 ರ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.

astrology Dec 06 2025
Author: Sushma Hegde Image Credits: Getty
Kannada

ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ

ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

Image credits: Getty
Kannada

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ. ಈ ಅವಧಿಯು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

Image credits: our own
Kannada

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್.

Image credits: Getty
Kannada

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶುಭವಾಗಿದೆ.

Image credits: Getty

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್‌, ವಿಗ್ರಹ ತೊಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!

Chanakya Niti: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಕಿರಿ

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಮಹಿಳೆಯರೇ 4 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಿ; ಮಾತು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್