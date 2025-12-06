2026 ರ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ. ಈ ಅವಧಿಯು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಶುಭವಾಗಿದೆ.
