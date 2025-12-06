- Home
- ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ಬಂಪರ್ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
2026 yearly horoscope surya varsh may be lucky for these zodiac sign ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ,ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಖರ್ಚಿನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ,ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಭದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ, ಮಕರ ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮುಳುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಹಣ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣದ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ಸಾಲ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.