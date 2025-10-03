ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಅಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, 2 ದಿನದ ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಅದೃಷ್ಟ
shanidev Saturn mercury shadashtak yoga lucky zodiac ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಪರಸ್ಪರ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ದಸರಾ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗವು ಯಾವ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅಶುಭ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಜೀವನದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಆರು ಭಾಗಗಳ ಯೋಗವು ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.