today october 3rd horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ನೀವು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆದಾಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವರು. ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುವಕರು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ಇಂದು ನೀವು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳುವಿರಿ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ಇಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ದಿನ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn) : ಇಂದು ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆಯುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆತುರ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನದ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.