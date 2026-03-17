- ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ತಮ್ಮದೇ ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಿಂದ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ತಮ್ಮದೇ ತಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
Saturn rahu ketu transit ರಾಹು, ಕೇತು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಅಪರೂಪದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಶತಭಿಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇತು ಮಾಘವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ರಾಹು, ಕೇತು, ಶನಿ
ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳಾದ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಶನಿಯು ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಶತಭಿಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಉತ್ತರಭದ್ರಪದದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಕೇತು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಾಘದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ.