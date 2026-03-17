ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ
Shukra gochar 2026 ಶುಕ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:04 ಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಭದ್ರವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.