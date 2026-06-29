Jyestha Purnima 2026: ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಈ ಉಪಾಯ
Jyestha Purnima: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ದಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂದು, ಸೋಮವಾರ, ಜೂನ್ 29, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಚಂದ್ರನಿದ್ದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂಜೆ ಚಂದ್ರೋದಯದ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ನೀವು ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ದೀಪ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಖೀರ್ ಅರ್ಪಿಸಿ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಖೀರ್ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದಾನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೂಟುಗಳು, ಛತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸಿ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಹ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರವೂ ಸಹ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನದಂದು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.