- Home
- Astrology
- Festivals
- Purnima 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ರಾಶಿ ಅನುಸಾರ ಹೀಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ… ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ!
Purnima 2026: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ರಾಶಿ ಅನುಸಾರ ಹೀಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ… ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ!
Purnima 2026: ಜನವರಿ 3, ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದಾನ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಪೌಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಮಾನಸಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಪೌಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ದೈಹಿಕ, ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು 100 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಗೋವಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಿಥುನ - ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ. ಹೆಸರುಕಾಳು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಠಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸಿಂಹ - ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ - ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ತುಲಾ - ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ಭಜರಂಗಬಾಣ ಪಠಿಸಿ. ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನೂ ಪಠಿಸಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಧನು ರಾಶಿ - ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ - ಶನಿಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನು ಸಹ ಪಠಿಸಿ. ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಏನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಕುಂಭ - ಹನುಮಾನ್ ಬಾಹುಕ್ ಪಠಿಸಿ. ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮೀನ - ಗುರುವಿನ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ. ಕಂಬಳಿ ದಾನ ಮಾಡಿ.