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- 9 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ, 64 ದಿನ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
9 ವರ್ಷದ ನಂತರ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ, 64 ದಿನ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ
Shukra Gochar in Libra ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ತಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತೃಪ್ತ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.