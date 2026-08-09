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- ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16, 2026 ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ
ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ 16, 2026 ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಸೇರಿ 5 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ
ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರವು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಾಯಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ವಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರ ನೀವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ, ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಗುರು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.