ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು… ಹಾವು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೇವರುಗಳೆಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಖಚಿತಾ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ನಿವಾರಣೆಯ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಆಸ್ತಿಕ ಮುನಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿ
ಮನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕ ಮುನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಪ ಯಜ್ಞದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದವರು ಆಸ್ತಿಕ ಮುನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಂತ್ರ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾವು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ
ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. “ಮುನರಾಜಂ ಆಸ್ತಿಕಂ ನಮಃ। ಸರ್ಪಪಸರ್ಪ ಭದ್ರನ್ ತೇ ಗಚ್ಛ ಸರ್ಪ ಮಹಾವಿಷ್। ಜನಮೇಜಯಸ್ಯ ಯಜ್ಞಂತೆ ಆಸ್ತಿಕವಚನಂ ಸ್।” 'ಇದರ ಅರ್ಥ - ಓ ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪ, ಅಸ್ತಿಕ ಋಷಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಿ.''
ನಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ
ನಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾವುಗಳ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಜಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಓಂ ನವಕುಲಾಯ ವಿದಂತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಸರ್ಪ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್”. ಈ ಮಂತ್ರವು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಮಂತ್ರ
ಗರುಡ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುವ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ. ಗರುಡನ ಮಾತಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. “ಓಂ ಕ್ಷಿಪ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಪಕ್ಷಿರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ, ಸ್ವರ್ಣಪಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗರುಡ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್”.
ಶಿವ ಮತ್ತು ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಂತ್ರ
ಶಿವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಹಾವು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ನಂಬುವವರು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. “ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಹರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ. ನಿತ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದಿಗಂಬರಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಕರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ". ಈ ಮಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.