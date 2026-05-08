Snake Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಫೋಟೋ ಇದ್ಯಾ?, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
Snake painting direction ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮುಖ್ಯ.
ಹಾವು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೃಂದಾವನದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕಾಳಿಯ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಷ್ಣುವು ಹಾಲಿನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಷನಾಗಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇಡುವವರು ಇತರ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಹಾವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಡಬೇಡಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಲೋಹದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
