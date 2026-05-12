Snake Free Countries: ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಹಾವಿಲ್ಲ; ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪವಾಡವೋ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವೋ?
What country has no snakes or spiders in the world: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಶೀತ ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳು: ಈ ರಕ್ತವೇ ಶಾಪವೇ?
ಹಾವುಗಳು 'ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್' ಅಂದರೆ ಶೀತ ರಕ್ತದ ಜೀವಿಗಳು. ಅಂದರೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರವು. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ದೇಹ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗಷ್ಟೇ ಅವು ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಾಡಬಲ್ಲವು. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಇರಲಿ, ಉಸಿರಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಅತಿ ಶೀತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸುಳಿವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ದ್ವೀಪ ದೇಶಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡೆತಡೆ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ದ್ವೀಪಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಸಮುದ್ರವಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಭಾಗಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 8.5 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಇನ್ನೂ ಆಧುನಿಕ ಹಾವುಗಳ ವಿಕಾಸವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹಿಮಯುಗದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು!
ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ-ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನುಗಳು (ಬಯೋ-ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ) ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪರಾಧ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿ ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಂಡರೂ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅವು ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಕೋ-ಸಿಸ್ಟಮ್) ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು 'ಸ್ನೇಕ್ ಫ್ರೀ' ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವಿನ ಕಥೆಯೇನು?
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಳರಾಗುವಂತಿಲ್ಲ! ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ಹಾವುಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಹಾವುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ರಭಸಕ್ಕೆ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಈ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ದಡಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅಮೆರಿಕದ ಹವಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
