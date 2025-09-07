- Home
ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ಧ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶ್ರಾದ್ಧವು ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸರ್ವಪಿತೃ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ 15-16 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮರಣದ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳು
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳಿವೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ..
ಇಂದಿನಿಂದ ಶ್ರಾದ್ಧ ಆರಂಭ
ಈ ವರ್ಷ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.41 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.38 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಸಹ ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ 3 ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿ
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ನವಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭರಣಿ ಶ್ರಾದ್ಧ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮರಣದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭರಣಿ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ಪಂಚಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಅಥವಾ ಮಹಾಭರಣಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಅವಿವಾಹಿತರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರಾದ್ಧದ ದಿನದಂದು ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ದರೆ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನವಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ
ಇದನ್ನು ಮಾತೃ ನವಮಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನವಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜಿ, ತಾಯಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ, ಪಿಂಡದಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧ
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಅವಧಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.