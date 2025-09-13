- Home
- Astrology
- Festivals
- ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 'ಪಿತೃ ಲೋಕ'; ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ?
ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 'ಪಿತೃ ಲೋಕ'; ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ?
Significance of Pitru Paksha: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ?.
- FB
- TW
- Linkdin
ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಹಾಗೂ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಆದರೆ ಈ ಪೂರ್ವಜರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿತೃಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ?.ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಲೋಕದ ಸ್ಥಳ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಪಿತೃಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ವಾಸಿಸುವ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಶಾಂತಿ, ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ.
ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ...
ಯಮಲೋಕವು ಮರ್ತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 86,000 ಯೋಜನೆಗಳ (Yojanas) ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಿತೃಲೋಕ?
ಇದಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಲೋಕವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಜರು ಸೂರ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಕಿರಣ 'ಅಮ' ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತರ ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ (ಪಿತೃ ಶ್ರಾದ್ಧ) ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು?
ಪಿತೃ ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು? ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ನೇರವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪಿತೃಲೋಕ ಪ್ರವೇಶವು ಭಕ್ತರ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.