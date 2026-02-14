ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 35ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಯೋಗ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರವೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 35ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ.
35 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಾಂಕ 8ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರು 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 8 ರ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಶನಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ದೇವರು. ಶನಿಯು ಜನರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲಾಂಕ 8 ನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಶೀಲರು ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರು.
ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಾಂಕ 8ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರವೂ, ಈ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೀವನವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮೂಲಾಂಕ 8 ನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅವರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ
ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ,ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇವು ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.