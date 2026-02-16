ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ
Born Dates ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 (1, 10, 19, 28)..
ಸಂಖ್ಯೆ 2 (2,11, 20, 29)..
ಸಂಖ್ಯೆ 5...
ಸಂಖ್ಯೆ 8...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂತೆ. ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ಇವರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕುಜ ಗ್ರಹದ (ಮಂಗಳ) ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸೋಮಾರಿಯಾದಾಗ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಛಲ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಲು ಬಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. "ಮನುಷ್ಯರು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ."