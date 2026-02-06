Name Astrology: S ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Name Starts With S ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಬಲವೂ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ 'S' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಶುರುವಾದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
S' ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರು
ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 'S' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಶುರುವಾಗುವವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಇವರ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯದು-ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ
'S' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತರರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಹಣವೇ ಇವರ ಜಗತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣ.
ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ
'S' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಶುರುವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಹೆಚ್ಚು. ಇವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
'S' ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರು ಆರಂಭವಾಗುವವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವರು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿದರೆ, ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 'S' ಅಕ್ಷರದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಿಂತ ಹುಡುಗರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇತರರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
