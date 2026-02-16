ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸೂತಕ ಅವಧಿ
February 17 2026 Tomorrow Tuesday surya grahan time ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 2026 ಸಮಯ
ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಜೆ 5:26 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 7:57 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ?
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂತಕ ಅವಧಿಯು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬರು ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಖಗೋಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಸೂತಕ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶ, ಚಿಲಿ, ಕೊಮೊರೊಸ್, ಎಸ್ವಾಟಿನಿ (ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್), ಫ್ರೆಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಲೆಸೊಥೊ, ಮಡಗಾಸ್ಕರ್, ಮಲಾವಿ, ಮಾರಿಷಸ್, ಮಯೊಟ್ಟೆ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ನಮೀಬಿಯಾ, ರೀಯೂನಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಜಾರ್ಜಿಯಾ/ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಜಾಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಹೊರ ಮೇಲ್ಮೈ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.