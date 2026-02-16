- Home
- ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ನಾಳೆ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ', ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ
Surya Grahan February 17 2026 Tomorrow Tuesday ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
ಗ್ರಹಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನಾಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:26 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಸಂಜೆ 7:57 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು 4 ಗಂಟೆ 32 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರದ ಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವಧಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣಗಳು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ -
ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದುರಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಆತುರವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾನಗಳಾದ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.