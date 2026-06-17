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- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಖರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನಲೆ
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ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯ, ವೃತ್ತಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಹುಟ್ಚಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ, ಏನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 1, 10, 19, 28)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ರಾಜ, ರಾಣಿ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಿರಿ.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ. ಇತರರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇತರರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿರಬಹುದು.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 2, 11, 20, 29)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ಕಲಾವಿದ, ರಾಯಭಾರಿ, ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತವರು.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನೀವು, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಇತರರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇತರರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 3, 12, 21, 30)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ಬರಹಗಾರ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಧರ್ಮಗುರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಿರಿ.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರರಾಗಿದ್ದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಬಹುದು.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 4, 13, 22, 31)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ, ರೈತ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಗುಲಾಮ/ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ. ಕಾನೂನು-ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ದೃಢ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದುಡಿದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದೇ ಈ ಜನ್ಮದ ವಿಧಿ.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 5, 14, 23)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ನಾವಿಕ, ಅಲೆಮಾರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ಜೂಜುಕೋರ.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನೀವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿ, ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರಬಹುದು.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 6, 15, 24)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ವೈದ್ಯ, ದಾದಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ (Healer) ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ. ಇತರರ ಹಸಿವು, ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಕಲಿಯಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 7, 16, 25)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ಸನ್ಯಾಸಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ರಹಸ್ಯ ಗೂಢಚಾರಿ (Spy) ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಿ.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡದೆ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದುಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 8, 17, 26)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಜಮೀನುದಾರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದವರು.
- ವಿವರಣೆ: ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಿರಿ. ಆದರೆ, ಹಣದಾಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಮದದಿಂದ ಕೆಲವು ಬಡವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದಂಡಿಸಿರಬಹುದು.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಕರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ-ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು.
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ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 (ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 9, 18, 27)
- ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು: ಹುತಾತ್ಮ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ.
- ವಿವರಣೆ: ನೀವು ಆತ್ಮದ ವಿಕಾಸದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ (9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂತ್ಯ). ಕಳೆದ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರಾಗಿರಬಹುದು.
- ಈ ಜನ್ಮದ ಪಾಠ: ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಜನ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೇಡಿನ ಗುಣ, ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು.
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