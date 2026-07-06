ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ದೆವ್ವ, ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ
Bengaluru mg road call centre ghost story urban legend Kannada ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಜಿ ರೋಡ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹಾರರ್ ಕಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನು? ಓದಿ.
2003ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ದೆವ್ವದ ವದಂತಿ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರೋಡ್... ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜನಜಂಗುಳಿ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾರರ್ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗೂಗಲ್, ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯ ಹಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಅರ್ಬನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
2003ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ದೆವ್ವದ ವದಂತಿ!
ಹಲವು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2003ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿ ರೋಡ್ನ ಬಿಪಿಒನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು ಎಂಬ ಕಥೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ರಿಂಗ್ ಆಗುವುದು, ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಬರುವುದು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ನೆರಳು ಕಾಣುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಲ್ ಕಥೆ: ಪ್ರೀತಿ, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀಕಾರ!
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದವಾದ ಹಾರರ್ ಕಥೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಜಿ ರೋಡ್ನ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆತನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮ ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು, ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಫ್ ಆಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ರಿಂಗ್ ಆಗುವ ಫೋನ್ಗಳು, ಸುಟ್ಟ ಕೂದಲಿನ ವಾಸನೆ, ಯಾರೋ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನುಭವ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಸಾವು... ಹೀಗೆ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಥೆಯ ಹಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ಈ ಕಥೆ ನಿಜವೇ?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಥೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ, ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಜನರು Urban Legend (ಜನಪ್ರಿಯ ವದಂತಿ ಕಥೆ) ಅಥವಾ ಕಲ್ಪಿತ ಹಾರರ್ ಕಥೆ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಯಾಕೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ?
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ
ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಅರ್ಬನ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ.