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- ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ರರು ಇವರೇ.. ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ನೋಟುಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅವಕಾಶ!
ಈ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿಜವಾದ ಪುತ್ರರು ಇವರೇ.. ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ನೋಟುಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಅವಕಾಶ!
Lakshmi putra yoga ಜುಲೈ 7 ರಿಂದ ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಗುರು, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬುಧನ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶನಿ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಗುರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ, ಉಚ್ಚ ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೀವನವು ಜುಲೈ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರು ಶನಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆದಾಯವು ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ರಾಜಕೀಯ, ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಷೇರುಗಳುಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ.