Numerology: ಮೂಲಾಂಕ 3 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಂಗಾತಿ?
Numerology: ಪ್ರತಿ ಮೂಲಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಾಂಕದವರು ಸಂಗಾತಿಯಾದರೆ ಅದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಂಕ 3 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೂಲಾಂಕ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೂಲಾಂಕ 3ರ ಜನರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಮೂಲಾಂಕ 3 ಹೊಂದಿರುವವರು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು, ಗಂಭೀರರು, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲಾಂಕ 3 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂಲಾಂಕ 3 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಇತರ ಮೂಲಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮೂಲಾಂಕ 3 ಮತ್ತು ಮೂಲಾಂಕ 1
ಮೂಲಾಂಕ 3 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು, ಮತ್ತು ಮೂಲಾಂಕ 1 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮದುವೆಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹಜ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 3 ಮತ್ತು ಮೂಲಾಂಕ 2
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೂಲಾಂಕ 2 . ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ, ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಂಕ 3 ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಮೂಲಾಂಕ 2ರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 3 ಮತ್ತು ಮೂಲಾಂಕ 5
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ, ಇವರ ಮೂಲಾಂಕ 5. ಮೂಲಾಂಕ 3 ಮತ್ತು 5 ರ ಜೋಡಿಯು ಪವರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಮಾತನಾಡುವವರು, ತುಡಿತ ಉಳ್ಳವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಾಂಕ 5 ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ಮೂಲಾಂಕ 3ರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಾಹಸ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂಲಾಂಕ 3 ಮತ್ತು ಮೂಲಾಂಕ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೂಲಾಂಕ 7. ಇದರ ಗ್ರಹ ಕೇತು. ಮೂಲಾಂಕ 7ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಳವಾದ ಚಿಂತಕರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಮೂಲಾಂಕ 3 ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೂಲಾಂಕ 7 ಆಂತರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಮೂಲಾಂಕದ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.