ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹುಡುಗಿಯರ 'ಆ' ಸ್ವಭಾವವೇ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಂತೆ
Personality Numerology Tips: ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ 'ಆ' ಸ್ವಭಾವ.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಹುಡುಗಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಅವಳ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇತರರ ನೋವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಈ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಇತರರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ.
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಸ್ವಭಾವವೇನು?
ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ?
2 ನೇ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಜನರನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೂರ್ಖರು ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ
ಬೇಗನೆ ನಂಬುತ್ತಾಳೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಳು.
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲಳು.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಆದರೆ 2 ನೇ ನಂಬರ್ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಉಜ್ವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಕಚೇರಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.