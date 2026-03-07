ಶನಿ 40 ದಿನ ಅಸ್ತ, 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತನಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಶನಿ ಅಸ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಶನಿ ಅಸ್ತ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಲವು ಬಾರಿ ನೇರ, ವಕ್ರ, ಅಸ್ತ ಮತ್ತು ಉದಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಸಂಜೆ 7:13ಕ್ಕೆ ಶನಿಯು ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಮಾರು 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 4:49ಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಶನಿ ಅಸ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ…
ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯವು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್
ಶನಿ ಅಸ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸಮಯವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ
ಶನಿ ಅಸ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೈ ಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಈ ದಿನಗಳು ಶುಭವಾಗಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.