- Home
- Astrology
- ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು!
ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು!
March rare planetary conjunction ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ರಾಹು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
ಮಾರ್ಚ್
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಸಹ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳು ಸಿಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸವಾಲು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.