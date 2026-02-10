- Home
ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ.. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಖಜಾನೆ ಎಂದೂ ಖಾಲಿಯಾಗಲ್ಲ
Numerology Number 6: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 9 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ '6' ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ.. ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರನ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, '6'ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15, 24) ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು... ಇವು ಅವರ ಜಗತ್ತು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾರಣ ಶುಕ್ರನ ಅಪಾರ ಕೃಪೆ. ಈ 'ರಾಜಯೋಗ' ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ 5 ಅದ್ಭುತ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ
ಇವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಲು ಅವರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು
ಇವರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. "ಜೀವನ ಇರುವುದು ಆನಂದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ" ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
ಇವರು ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್
ಇವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಣತನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ
ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.