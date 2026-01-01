Kannada Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ನಿಷಿದ್ಧ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ, ಕೇತು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಕೇತು, ಗುರು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
ದುರದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ತಪ್ಪಿ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹವಾದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರು ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ జోలిಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಬೆಂಬಿಡದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಶನಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
