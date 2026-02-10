ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
4 zodiac signs will have money ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ವೃಷಭ. ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿ ಮರೆತುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಚೆಕ್ಗಳು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾಘ ಮಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ರಾಹುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾಘ ಮಾಸವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, ಮಾಘ ಮಾಸವು ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರುವ ಅವಧಿ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಗದು ಹರಿವು, ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.