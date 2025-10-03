ಶುಕ್ರನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ
neech bhang rajayoga venus transit in virgo brings benefits for 3 zodiacs 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರು ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:55 ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರನಿಗೆ ದುರ್ಬಲ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ, ಶುಕ್ರನು ದುರ್ಬಲ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದು ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಚ ಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 11 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು 'ಲಾಭದ ಮನೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಲಾಭ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.