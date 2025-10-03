Kartik Maas 2025: ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ದೀಪಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪುಣ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವು ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪುಣ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಹರಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ದೀಪಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪುಣ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ 2025 (Karthika Masam 2025) ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 5 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಸ್ನಾನ, ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು, ಉಪವಾಸ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಶಿವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗಂಗಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪದ್ಮ ಸ್ನಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ವಾ ಚೌತ್, ದೀಪಾವಳಿ, ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ, ಛತ್, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ನಾನದ ವಿಧಾನ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ. ಪವಿತ್ರ ನದಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೀಪ ದಾನವು ಸಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇತರ ದಾನಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ದಾನವು ಶಾಶ್ವತ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
2025 ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು
ಕರ್ವಾ ಚೌತ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, ಶುಕ್ರವಾರ
ಧನ್ತೇರಸ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, ಶನಿವಾರ
ದೀಪಾವಳಿ/ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, ಮಂಗಳವಾರ
ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, ಬುಧವಾರ
ಭಯ್ಯಾ ದೂಜ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, ಗುರುವಾರ
ಛತ್ ಪೂಜೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, ಸೋಮವಾರ
ದೇವ್ ಉತ್ಥಾನಿ ಏಕಾದಶಿ: ನವೆಂಬರ್ 1, ಶನಿವಾರ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೌರ್ಣಿಮೆ: ನವೆಂಬರ್ 5, ಬುಧವಾರ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.