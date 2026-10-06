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- ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
Navratri 2026 Vastu Tips: ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿ ಅಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನವರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ಶರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಿಂದ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ
ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ, ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಶುಭ. ಹೊಸ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಅಥವಾ ಅಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮುರಿದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ದೇವರ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಫೋಟೋಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಸಸ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡಗಳು, ಬಾಡಿದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಹಸಿರು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಮಾವು, ಬಾಳೆ ಅಥವಾ ಅಶೋಕದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೋರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.