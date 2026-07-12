ರಾಜಯೋಗದ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ: ಈ 6 ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳೇ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಯೋಗಕಾರಕ, ಶುಭ
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಯೋಗಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಲಗ್ನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಗಕಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರಾಶಿ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಜೊತೆಯಾದ್ರೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರಚೆನಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ-ಗುರುನಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ಲಗ್ನ, ತುಲಾ ಲಗ್ನ, ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ, ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ, ಮಕರ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಲಗ್ನ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಗ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಯೋಗಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನ, ತುಲಾ ಲಗ್ನ, ಕರ್ಕ ಲಗ್ನ, ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ, ಮಕರ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಲಗ್ನ ಎಂಬ ಈ ಆರು ಲಗ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದೇ ಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಆ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಯೋಗಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಭಕರವಾದ ಆರು ಲಗ್ನಗಳು
ವೃಷಭ ಲಗ್ನ: ಶನಿಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ: ಮಂಗಳವು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಂಹ ಲಗ್ನ: ಮಂಗಳವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ನುಳಿದ ಲಗ್ನ
ತುಲಾ ಲಗ್ನ: ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮಕರ ಲಗ್ನ: ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕುಂಭ ಲಗ್ನ: ಶುಕ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಗಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಯೋಗಕಾರಕ
ಈ ಲಗ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಯೋಗಕಾರಕ ಗ್ರಹಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋಣದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ 'ಯೋಗಕಾರಕ' ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.
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