Shani: ಗುರು ದೃಷ್ಟಿಯ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಶನಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲೂ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಕಾರಕ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಂದ್ರ, ತ್ರಿಕೋನ ಶುಭ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಶನಿ ದೆಸೆಯು ಬಡತನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೋಟೀಶ್ವರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ದೆಸೆ ಎಂದು ಹೆದರಬೇಡಿ
ಶನಿ ದೆಸೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗುರು ಗ್ರಹದ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಯಾದಾಗ ಅದೇ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರು ಪಡೆಯುವ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸರಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಳ ನೋಕ್ಕಂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೆಸೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ, ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗೋದು ಸಹಜ. ಶನಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ 'ವ್ಯಾಳ ನೋಕ್ಕಂ' (ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ) ಎಂಬ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಡಗಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯು 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಕಳತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಯ/ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯು ಸಮಾನ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗುರುವಿನ ಬಲ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ 'ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ' ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶನಿ ದೆಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ಕೆಡುಕು ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಗಳನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯು 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗಕಾರಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೆಸೆ ನಡೆಯುವಾಗ, ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 'ಧರ್ಮಕರ್ಮಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯು 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಾದ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಅಧಿಪತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಶನಿ ದೆಸೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆ ಫಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಶನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಶನಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳೆಲ್ಲವೂ 'ಮಾಯ'ವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ, ಶನಿ ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.