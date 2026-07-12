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- ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜುಲೈ 12 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅದೃಷ್ಟ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ
ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಜುಲೈ 12 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅದೃಷ್ಟ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ
ಜುಲೈ 12 ರಂದು, ರವಿ ಪ್ರದೋಷ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಸಹ ಶುಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಜುಲೈ 12 ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜುಲೈ 12 ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಜುಲೈ 12 ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜುಲೈ 12ನೇ ತಾರೀಖು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಡೆಹಿಡಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಜುಲೈ 12 ರ ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜುಲೈ 12 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಸಾಧ್ಯ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 12 ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜುಲೈ 12 ರಂದು, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಲಸವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಶ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಜುಲೈ 12 ರ ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜುಲೈ 12 ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.