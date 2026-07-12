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- ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ: ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್
ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ: ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್
ಮುಂಬರುವ ಜುಲೈ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ
ಈ ವಾರ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶುಕ್ರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಗುರು ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸವು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ
ಈ ವಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ
ಈ ವಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ
ಈ ವಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಜನರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.