Astro Tips: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೀಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉರಿದು ಹೋದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.
ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮನೆಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ದೇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀಪ ಆರಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿದಿರುವ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ.
ಉಳಿದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಬಾರದೇಕೆ?
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಬತ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಗಳೇನು?
- ಪ್ರತಿದಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಬತ್ತಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ಉಳಿದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಸಸ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಯಾರೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಪವಿತ್ರ ನದಿ, ಕೊಳ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲವಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.
- ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹವನ ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಿರಿ. ಅವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತಿಯ ನಿಯಮಗಳು
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಬತ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನವರಾತ್ರಿ, ದೀಪಾವಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಖಂಡ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಹರಿಯುವ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ.