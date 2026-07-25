ಶಿವನೊಲುಮೆಯ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ
ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಈ ವರ್ಷ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ 5 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ!
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ, ಆಸ್ತಿಯಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಮಯ ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಶಿವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಮಾಸವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.