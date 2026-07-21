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- ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಟ; ವೃಷಭ, ತುಲಾ, ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆಟ; ವೃಷಭ, ತುಲಾ, ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ
ಶ್ರಾವಣ 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿಂಗಳು, ಈ ತಿಂಗಳು ಭೋಲೇನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮಹಾದೇವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ 31 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
3 ಗ್ರಹಗಳು, 3 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸಂಚಾರ.
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಬುಧನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2026 ರಂದು ಬುಧನು ಮತ್ತೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸು - ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ - ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸು - ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವಿರುವ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ - ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಹಣಕಾಸು - ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ – ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.