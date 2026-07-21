ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲು
ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಧನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದವು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ತರ್ಕ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧನ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಬುಧವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 18 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಆಗಮನವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಚಿಂತನೆ, ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟ, ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಯಾದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯವು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕೆಲಸದ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ.