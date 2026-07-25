ಜುಲೈ 25 ರ ಜಾತಕ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ
ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರ ಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅವಿವಾಹಿತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಗಮನವು ಅವರ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಇಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸುದ್ದಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನೀವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿಯ ಸುದ್ದಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇತರರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ಹೃದಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ತಪ್ಪಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವರ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಎದುರಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬಯಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.