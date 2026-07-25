ರಾಹು-ಬುಧ ಯೋಗ: ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ! ರಾಹು ದೆಸೆಯಿಂದ ಕುಬೇರನಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೆಸೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಭುಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹುವಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೇರಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬುದ್ಧಿ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಧನ ಕಾರಕ'
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧನನ್ನು 'ಬುದ್ಧಿ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು 'ಧನ ಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಹು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೇರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ರಾಹು ದೆಸೆ: ಮಾಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ
ರಾಹುವನ್ನು 'ಛಾಯಾ ಗ್ರಹ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾಹು ದೆಸೆ ಒಟ್ಟು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು 3, 6, 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ದೆಸೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಳೆ
ರಾಹು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಅಧಿಪತಿ. ರಾಹುವಿನ ಬೃಹತ್ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಸೇರಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಬುಧನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ರಾಹು-ಬುಧ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಷಭ, ತುಲಾ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ಲಗ್ನ/ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 3, 6, 10, 11ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಬುಧ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು, ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಬರುವಂತಹ ಯೋಗಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತೀರಿ
"ರಾಹುವಿನಂತೆ ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ, ಕೇತುವಿನಂತೆ ಕೆಡಿಸುವವರಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಹು ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ.
ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ
ರಾಹುವನ್ನು 'ಬೃಹತ್ ಯೋಗಕಾರಕ' ಮತ್ತು ಬುಧನನ್ನು 'ಧನ ಯೋಗಾಧಿಪತಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಹು ದೆಸೆ - ಬುಧ ಭುಕ್ತಿ ಕಾಲವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.