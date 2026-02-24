- Home
3 ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 146 ದಿನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕಷ್ಟ
Shani transit in revati nakshatra for 146 days from may 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 2026 ರಂದು ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 17 2026 ರಿಂದ, ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನಿಧಾನ ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅಂಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2026 ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 146 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರೇವತಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ರಮೇಣ ಆದರೆ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯೋಜನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತಡವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತುರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಗಳು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.