ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಇಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿದ ಕುಜಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 24 february 2026 Tuesday lucky signs ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಕುಜಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇದೆ,ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ದಿನ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ಮಿಥುನ - ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನೀವು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ
ಸಿಂಹ - ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯ ಯಶಸ್ವಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ - ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಮಕರ - ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ನೀವು ದಣಿದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮೀನ - ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಗಳವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.