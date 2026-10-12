ಇಂದು ವಿಷ್ಕಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಶಿವನ ಕೃಪೆ, ಅದೃಷ್ಟ
ಇಂದು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಕಂಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಯೋಗಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
ಸೋಮವಾರವನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಶಿವನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಿಕೆ. ಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಸೋಮವಾರದ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಹಲವು ಅನುಕೂಲಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಇತರರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾದರೂ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗಲು ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗುವ ದಿನ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ವಾತಾವರಣವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರ ದಿನವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಗಿಸಲು ಆಗದೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೀರಿ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಕೈಗೂಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೋಮವಾರ ಹಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇತರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.