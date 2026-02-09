- Home
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ನಂಬಿಕಸ್ಥರು! ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದಿದೆಯಾ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ 5 ರಾಶಿಗಳು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳದೆಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಸ್ವಭಾವ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಂತೆಯೇ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೂ ಶುಕ್ರನೇ ಅಧಿಪತಿ. ಇವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಾಜೂಕುತನ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಇವರ ಶೈಲಿ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದಂತೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. 'ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಲವ್' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವುದು ಇವರ ಗುಣ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)