ಇಂದಿನ ದಿನಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಅವಕಾಶ
ಪಂಚಾಂಗಕರ್ತ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾದ ವಿವರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲ
Kannada Rashi Bhavishya: ಇಂದಿನ ರಾಶಿಫಲವನ್ನು ಪಂಚಾಂಗಕರ್ತ ಫಣಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಿರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆಪ್ತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಡವಾದರೂ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಹೋದರರಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿ ನಿರಾಳರಾಗುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಬಂಧುಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಆಪ್ತರಿಂದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಹೋದರರಿಂದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಿದ್ದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ.